Врачи назвали смертельную болезнь, которую можно спутать с гриппом

Британка Эмма Снейп перепутала симптомы неизлечимой формы рака с гриппом. Об этом сообщила ее сестра-близнец Ким.

«У Эммы впервые проявились признаки болезни, которая возникает из клеток кровеносных сосудов, с симптомами, похожими на грипп, в феврале», — рассказала Ким Bristol Life.

По ее словам, позже стало известно, что Эмма больна эпителиоидной гемангиоэндотелиомой (ЭГЭ), неизлечимым типом рака.

В больнице Эмме объяснили, что ее симптомы тяжелой пневмонии указывали на редкое заболевание, от которого нет лекарства. У британки обнаружили 20 узелков в легких и в сальнике. Рак ЭГЭ может возникнуть в любой части тела. Чаще всего он появляется в печени, легких и костях. Наиболее подвержены этому типу рака люди от 30 до 50 лет.

Ранее оперирующий онколог Курганского областного онкодиспансера Марьяна Брунштейн рассказала, что некоторые заболевания молочной железы могут трансформироваться в рак, если не принять меры. По ее словам, стоит обратить внимание на фиброаденому, кисту молочной железы, липому, олеогранулему, некоторые типы мастопатии.