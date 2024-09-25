Врач ответил на популярный вопрос о прививке от гриппа

Сентябрь – месяц, когда активно проходит вакцинация от гриппа. Тем не менее, многие считают эту прививку недостаточно эффективной по причине того, что вирус гриппа очень быстро мутирует и не всегда понятно, какие именно штаммы будут циркулировать в текущем сезоне.

Андрей Поздняков, к.м.н., врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО-Сибирь объяснил, на чем основано это опасение.

Врач отметил, что проблема вакцинации от гриппа в том, что это РНК-содержащий вирус, и он очень хорошо мутирует. Из-за постоянных мутаций вируса иммунная система не может его распознать и быстро уничтожить. Это один из самых изменчивых в природе вирус, который, кроме того, имеет мощный резервуар в дикой природе – многие млекопитающие болеют гриппом. Как правило, разные виды вируса гриппа ограничиваются определенными животными, но бывает, что человеческие вирусы гриппа обмениваются антигенами с вирусами гриппа животных. После такого обмена вирус практически приобретает новый антигенный состав, и иммунная система даже человека, который ранее уже болел гриппом, не распознает вирус.

Из-за изменчивости вируса гриппа, вакцины каждый год модифицируют. В мире существует целая система мониторинга, которая строится на исследовании пациентов в разных странах, выявлении штаммов гриппа, построении прогнозов – какой штамм гриппа будет превалировать в текущем сезоне. Работа ведется в низкий сезон, в межсезонье, а затем производители вакцин, получая данные, модифицируют свои препараты.

Еще одна проблема вакцинации от гриппа в том, что на РНК-содержащие вирусы иммунный ответ нестойкий. Человек, получивший вакцину от гриппа, через месяц будет иметь один уровень антител, через 2-3 месяца после прививки он достигнет максимума, а потом начнет падать и уже через полгода человек остается без защиты. Поэтому вакцинироваться от гриппа на длительный срок невозможно. Прививаются перед сезоном, который в России обычно наступает в октябре-ноябре.

Вакцинация от гриппа внесена в календарь прививок – вакцинироваться рекомендуется всем. Кроме тех, кто имел аллергические реакции на предыдущую вакцинацию. С осторожностью ставить прививку нужно пациентам с аутоиммунными патологиями, поливалентной аллергией, онкологическими заболеваниями и рядом других редких патологий. Перед вакцинацией необходима консультация врача.