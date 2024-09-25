Названо оптимальное время для вакцинации от гриппа

Терапевт и медицинский журналист Селин Гундер назвала оптимальное время для вакцинации от гриппа. Ее слова приводит телеканал CBS News.

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По словам Гундер, вакцинироваться нужно до начала сезона гриппа, так как препарату требуется около двух недель, а иногда и больше, чтобы начать действовать и полноценно защищать организм от вирусов. В связи с этим она посоветовала сделать прививку не позднее середины ноября.

«Если есть возможность, пройдите вакцинацию еще раньше», — рекомендовала врач.

Терапевт добавила, что привиться от гриппа особенно важно людям с повышенным риском развития инфекционных осложнений. По ее словам, в группе риска находятся дети до пяти лет, пожилые, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, как отличить грипп от острой респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ). По его словам, грипп начинается всегда резко, в один момент появляются слабость на фоне ломоты, головная боль, высокая температура.