Парень выложил фотографию пальца и получил совет обратиться к врачу

Пользователь Reddit с ником IonoChios опубликовал на портале фото своего пальца с одной особенностью. Комментаторы посоветовали ему срочно обратиться к врачу.

Парень прикрепил к посту фото руки. На его среднем пальце можно было заметить небольшое светлое пятно у основания ногтя. По словам пользователя, образование появилось на пальце больше года назад и не заживает. Он также добавил, что оно не болит, если до него не касаться чем-то острым.

Многие комментаторы заявили, что пятно на пальце рассказчика — это бородавка. Они посоветовали ему удалить ее в специальной клинике. Однако некоторые пользователи предупредили парня о возможной опасности этого образования.

«У меня на работе был парень, которому ампутировали большой палец на ноге из-за раковой опухоли, обнаруженной под ногтем», «Обратитесь к дерматологу, а не ищите ответы в интернете. Это беспокоит вас больше года, и улучшений нет», — написали они.

Также читатели предположили, что парень мог заразиться грибковой инфекцией.

Ранее девушка рассказала на Reddit, что у нее на теле появилась неизвестная отметина. Она добавила, что до этого ее кто-то укусил. Комментаторы призвали пользовательницу не откладывать визит к врачу.