Врач поделился, почему после 40 лет нужно покупать очки для чтения

Сидни Гичеру, доктор медицины, представитель Американской академии офтальмологии, говорит, что примерно к 40 годам многие люди начинают держать книгу или смартфон дальше от себя, чтобы лучше их видеть. Это значит, что им нужны очки.

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Необходимость в очках для чтения часто вызвана пресбиопией. Обычно это происходит в 40 лет. Связано это с нормальным процессом старения, в результате которого хрусталик глаза теряет способность фокусироваться на объектах вблизи.

Примерно 85% людей старше 40 лет страдают пресбиопией, но она может затронуть и тех, кому ещё нет 40.

По словам Стивена Рида, доктора медицинских наук, президента Американской оптометрической ассоциации, на необходимость покупки очков для зрения указывают следующие признаки:

нечёткость зрения при удерживании материалов для чтения на нормальном расстоянии;

головные боли или усталость глаз при работе с чем-либо вблизи;

необходимость держать материалы для чтения на расстоянии вытянутой руки;

более частая необходимость щуриться;

проблемы с различением мелкого шрифта при тусклом освещении.

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