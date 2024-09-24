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Врач объяснил, почему после 40 лет нужно покупать очки для чтения

Сидни Гичеру, доктор медицины, представитель Американской академии офтальмологии, говорит, что примерно к 40 годам многие люди начинают держать книгу или смартфон дальше от себя, чтобы лучше их видеть. Это значит, что им нужны очки.

Врач поделился, почему после 40 лет нужно покупать очки для чтения
© Ferra.ru

Необходимость в очках для чтения часто вызвана пресбиопией. Обычно это происходит в 40 лет. Связано это с нормальным процессом старения, в результате которого хрусталик глаза теряет способность фокусироваться на объектах вблизи.

Примерно 85% людей старше 40 лет страдают пресбиопией, но она может затронуть и тех, кому ещё нет 40.

По словам Стивена Рида, доктора медицинских наук, президента Американской оптометрической ассоциации, на необходимость покупки очков для зрения указывают следующие признаки:

  • нечёткость зрения при удерживании материалов для чтения на нормальном расстоянии;
  • головные боли или усталость глаз при работе с чем-либо вблизи;
  • необходимость держать материалы для чтения на расстоянии вытянутой руки;
  • более частая необходимость щуриться;
  • проблемы с различением мелкого шрифта при тусклом освещении.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Стивен Рид