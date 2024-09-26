Нарколог высказался о лечении мухоморами

Нельзя лечиться мухоморами, это идиотизм, рассказал aif.ru нарколог Василий Шуров. По его словам, этот токсичный гриб может привести к отравлению.

Однако не факт, что сын певицы Ирины Понаровской Энтони Родд скончался из-за грибов, о чем сообщают некоторые СМИ, объяснил эксперт. Он добавил, что нужно было делать вскрытие тела и химико-токсикологическую экспертизу.

Он мог и по естественным причинам скончаться. То, что он употреблял мухомор, — не факт, что именно от него умер. К слову, у многих есть целое направление, которое убеждает, что грибами можно лечить все — тревогу, депрессию, онкологию, конечно, это идиотизм, — отметил нарколог.

Ранее заслуженная артистка России Ирина Понаровская похоронила единственного сына Энтони Родда. Прощание с художником прошло в храме иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе.

Мужчина скончался 20 сентября на 40-м году жизни в собственной квартире. Его смерть не носит криминальный характер. Энтони родился у артистки от брака с певцом Вейландом Роддом. В 1986 году пара развелась, по настоянию отца наследник остался жить с ним в Эстонии. Впоследствии он получил образование в Норвегии, освоил специальность «дизайнер ювелирных изделий». Родд с 2022 года с супругой проживал в Москве, у них двое детей.