Названы заболевания, которые можно лечить медом

Мед очень полезен для здоровья и может лечить простуду и воспаления, передает «МК в Мурманске» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. По информации ведомства, продукт также снижает уровень холестерина в крови.

Ни для кого не секрет, что горячий чай с медом — отличная помощь при простуде. Мед спасает от боли в горле и уменьшает раздражение при кашле, а также оказывает небольшой противовоспалительный эффект, — поделились в Роспотребнадзоре.

К тому же антиоксиданты, входящие в состав меда, снижают риск сердечных приступов, поддерживают остроту зрения и помогают сохранить молодость. Продукт также помогает при заболеваниях ЖКТ, уменьшая боль в животе, и имеет антибактериальный и противогрибковый эффект.

Более того, в меде содержатся до шести видов лактобацилл и четыре вида бифидобактерий, что делает его пробиотиком, который укрепляет иммунитет, если съедать по ложке продукта в день.

При умеренном употреблении меда снижается масса тела, а также уровень сахара и триглицеридов в крови. К тому же свежий мед имеет свойство блокировать аппетит.

Несмотря на все полезные свойства меда, употреблять его при наличии аллергии нельзя, подытожили специалисты ведомства.

Ранее продавец башкирского меда Равшан Мукимов рассказал, что настоящий мед должен быть естественного цвета и иметь терпкий вкус, держащийся во рту 20–30 секунд. По его словам, покупателю сложно отличить поддельный мед от натурального, если он сделан профессионально.