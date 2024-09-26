Врач рассказал, как обезболивающие могут вызывать головную боль

Прием обезболивающих препаратов в сочетании с кофеином может привести к головным болям отмены (когда эффект отмены лекарства вызывает головную боль). Чрезмерное увлечение болеутоляющими также может оказать аналогичный эффект. Об этом изданию Daily Mail рассказал Доктор Файяз Ахмед, невролог из больницы Восточного Йоркшира (Великобритания).

© Газета.Ru

Врач отметил, что большинство головных болей можно облегчить с помощью безрецептурных обезболивающих, таких как парацетамол или ибупрофен. Однако такие лекарства нельзя запивать кофе или чаем, потому что это сочетание с высокой вероятностью спровоцирует головную боль отмены.

По словам Ахмеда, тупая головная боль, которая усиливается по утрам и может возникать каждый день, говорит о злоупотреблении обезболивающими. Люди, принимающие такие лекарства два-три раза в неделю или более десяти дней в месяц, подвергаются высокому риску возникновения этих головных болей. Невролог уточнил, что все виды обезболивающих могут оказывать такой побочный эффект. Однако особенную осторожность нужно соблюдать при приеме лекарств, содержащих кодеин.

Врач добавил, что сложность устранения таких головных болей заключается в их обострении после отказа от лекарств. При этом ранее принимаемые препараты невозможно заменить другими, поскольку реакция отмены возникнет в любом случае.