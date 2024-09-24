Журналисты проверили, что скрывается за вывесками частных медкабинетов

Проект «SHOT Проверка» провел инспекцию частных кабинетов стоматологов и косметологов, в ходе которой были обнаружены серьезные нарушения. Выяснилось, что открыть медицинское учреждение и принимать пациентов можно без наличия образования, лицензии и даже паспорта.

Ольга С., одна из пострадавших, столкнулась с серьезными последствиями после лечения у волгоградского врача Дмитрия Савинова. По ее словам, после установки ортодонтического аппарата, который оказался не зарегистрированным в медицинских реестрах, у нее развился отек Квинке и асимметрия лица. Расстояние между зубами увеличилось до семи миллиметров, что значительно ухудшило ее состояние.

Как выяснила «SHOT Проверка», клиника Савинова фактически не существует, а его так называемая практика осуществляется в жилом помещении. При этом информация о его стаже и квалификации также оказалась недостоверной.

Тем временем в другой клинике, «ФениксМед» в Москве, Анастасия Б. также стала жертвой некомпетентности. Она обратилась на пластическую операцию по удалению лишней кожи с век, но вместо врача процедуру проводила администратор. Это привело к серьезным осложнениям и необходимости повторной операции в лицензированном центре.

Журналист проекта решил проверить условия работы в медицинских кабинетах и смог легко арендовать стоматологическое помещение, даже не предъявив никаких документов. Арендодатель согласился на условия без вопросов, что указывает на игнорирование правил и норм.

По словам юриста Алима Патова, деятельность без лицензии квалифицируется как уголовное правонарушение. Штраф за такие действия может достигать 120 тысяч рублей, однако лишение свободы наступает только в случае причинения вреда здоровью. При этом, по факту, несмотря на имеющиеся законы, недобросовестные врачи продолжают работать, привлекая клиентов низкими ценами, что ставит здоровье людей под угрозу.

В связи с этим эксперты настоятельно рекомендуют обращать внимание на наличие лицензий и заключать договора в частными медицинскими центрами, а также тщательно проверять информацию о врачах перед обращением за помощью, сообщает life.ru.

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