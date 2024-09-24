Врач перечислила заболевания, которые можно отследить по глазам

Глаза могут многое раскрыть о здоровье человека, пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на доктора Хелен Уолл. По данным портала, по состоянию глаз можно отследить формирование аневризмы, приближение инсульта и даже развитие раковой опухоли. Всего издание насчитало девять симптомов, на которые каждому стоит обратить внимание.

В первую очередь эксперты советуют не игнорировать резкую боль, которая может вспыхнуть в одном из глаз. Как объяснила доктор Хелен Уолл из Oaks Family Practice в Болтоне, этот симптом может быть признаком аневризмы — пузыря в стенке кровеносного сосуда. Она отметила, что аневризмы глаза поддаются лечению с помощью оперативного вмешательства, в то время как аневризмы мозга чреваты летальным исходом.

В свою очередь такие симптомы, как потеря зрения, помутнение или двоение в глазах, могут свидетельствовать о развитии опухоли мозга. Хелен Уолл добавляет, что симптоматика рака может сопровождаться ощущением давления.

Тем временем повышенная светочувствительность может оказаться ранним симптомом менингита, поэтому очень важно пройти обследование, отметила Уолл. Она также подчеркнула, что такое состояние может быть признаком развития волчанки.

Рак кожи также может поражать внешние области глаз и провоцировать меланому. В этом случае эксперт советует обратить внимание на изменения в форме или размере зрачка и темные пятна на радужке.

Состояние глаз также может раскрыть информацию о вероятных сердечных заболеваниях человека. В частности, инсульт оставляет после себя микроскопические следы в глазах. Для их обнаружения требуется специальное оборудование.

По глазам можно отследить первые признаки заражения болезнью Лайма. Это заболевание распространяется через укусы клещей и диагностируется с помощью анализа крови. Но врачи отмечают, что такой симптом, как «стекловидные поплавки», требует отдельного внимания после укусов.

В свою очередь жировые отложения на веках, которые выглядят как белые следы под кожей, могут быть свидетельствовать о высоком уровне холестерина в крови. Также на это указывает желтое кольцо вокруг роговицы глаза.

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