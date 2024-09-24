Болезни сердца могут долго прогрессировать, не давая о себе знать. Однако профессор Гэри Виттерт уверен, что есть состояния, которые указывают на повышенный риск сердечного приступа. Особенно, если речь идет о мужчинах.

Болезни сердца занимают первую строчку среди причин, приводящих к смерти. Это объясняется тем, что на работу органа влияет общее состояние здоровья. Кроме того, часто болезни сердца остаются незамеченными долгое время, поскольку могут не иметь ярко выраженных симптомов.

Однако, уверен профессор Гэри Виттерт из Университета Аделаиды, указывать на повышенный риск сердечного риска могут безобидные и довольно распространённые симптомы, особенно, если речь о мужчинах.

Так, австралийский профессор заявил, что эректильная дисфункция и проблемы с мочеиспусканием, в том числе частые походы в туалет по ночам повышают риск сердечного приступа.

Виттерт считает, если устранить эти проблемы, выявлять и лечить болезни сердца будет легче, что снизит заболеваемость среди мужчин от болезней сердца.

При этом врачи подчеркивают, частые походы в туалет могут свидетельствовать о наличии ряда заболеваний, порой довольно опасных. Среди них цистит, болезни почек, воспаление простаты, а в ряде случаев – рак предстательной железы.

Реже частое мочеиспускание говорит об онкологии мочевого пузыря, провисании матки или сердечной недостаточности.

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