МГУ разрабатывает универсальную вакцину против бетакоронавирусов

Ученые Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова разрабатывают универсальную вакцину на основе бетакоронавирусов. В настоящий момент она проходит доклинические испытания, сообщила журналистам заведующая кафедрой вирусологии вуза Ольга Карпова.

Бетакоронавирус является одним из четырех видов коронавирусов. Такие вирусы инфицируют млекопитающих, в том числе и человека. Природным резервуаром бетакоронавирусов являются летучие мыши и грызуны.

"Мы пытаемся создать универсальную вакцину против бетакоронавирусов. То, что произошло в 2019 году, когда был преодолен межвидовой барьер между вирусом летучих мышей и человеком, бетакоронавирусы имеют большой потенциал для того, чтобы это произошло еще раз", - сказала она.

Карпова пояснила, что в настоящий момент идут доклинические испытания вакцины. Ученые уже доказали ее безопасность, высокие защитные свойства и способность вызывать иммунный ответ. Испытания проводились на мышах и на хомяках. В основе технологии вакцины - применение растительных вирусов, которые безопасны для человека. При нагревании вирусов, в частности, растительного вируса табачной мозаики, ученые добились создания сферических частиц с улучшенными иммуностимулирующими свойствами. Кроме этого, такие сферические частицы притягивают антигены опасных вирусов.