Как часто нужно консультироваться с офтальмологом

Могут ли заболевания глаз развиваться без очевидных признаков? Кому особенно важно обращаться к специалисту на регулярной основе? Об этом в беседе с ИА RuNews24.ru рассказал офтальмохирург клиники 3Z Дамири Отхозория.

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По словам Дамири Отхозория, утомляемость глаз зачастую проявляется в виде болевых ощущений. В одном случае глаза могут болеть при попадании пыли и долгосрочном использовании гаджета. В другом, напряжение и регулярная усталость могут являться серьезным звонком, который сигнализирует о заболевании. Такой симптом может быть вызван рядом патологий.

«Такие симптомы нередко указывают на наличие такого заболевания, как синдром сухого глаза. Причинами появления заболевания могут являться сухой воздух, долговременное использование техники, ношение контактных линз, и многое другое. Периодическая сухость может возникать при аллергии. Для того, чтобы выяснить причину появления симптомов, рекомендуется проконсультироваться со специалистом», - объясняет офтальмохирург.

По словам эксперта, многие другие симптомы могут указывать на развитие заболеваний органа зрения. Например, появление «мушек» перед глазами, снижение остроты зрения и чувствительность к яркому свету. При любом изменении и дискомфорте глаз рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу для выяснения причины.

Но как часто нужно показываться доктору? По словам Дамири Отхозория, это нужно делать регулярно, минимум один раз в год. Рекомендуется проходить диагностику зрения даже при отсутствии жалоб и симптомов. Дело в том, что некоторые заболевания протекают без ярко выраженных признаков, например, патологии сетчатки, которые могут привести к потере зрения.

«Оценить состояние сетчатой оболочки глаз можно на специальном оборудовании в офтальмологической клинике. Не стоит путать обычную проверку остроты зрения, которую проводят практически в любом салоне оптики причем, зачастую, бесплатно, с комплексной диагностикой в специализированной клинике. Для того, чтобы адекватно оценить состояние здоровья глаз, важно проверить все его отделы: роговицу, хрусталик, стекловидное тело, сетчатку, измерить поля зрения, внутриглазное давление и прочее», - рассказывает офтальмохирург.

Также врач подчеркнул, что в группу риска по зрению входят люди с гормональными проблемами, патологиями нервной системы. Также регулярно рекомендуется проверять зрение после травм глаза, головы, при частом использовании гаджетов, присутствии вредных привычек и наследственной предрасположенности к глазным заболеваниям.

Например, табачная продукция и спиртные напитки способны повредить зрительный нерв и нарушить кровообращение сетчатки. По наследству могут передаваться такие заболевания, как поражение сетчатки и зрительного нерва.