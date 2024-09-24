Медикам удалось сохранить руку жителю Приморья, который отпилил конечность при работе с пилой. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Минздрава.

"Пациент получил серьезную бытовую травму: при работе с пилой отпилил себе руку, в результате чего предплечье держалось на мягких тканях. <...> Сложная операция по спасению руки была проведена командой сосудистых хирургов и травматологов. Пeрвoнaчальнo былa выполнeнa рeпoзиция кoстей, a зaтeм вoсстaнoвлeниe пoврeждqнных aртeрий. <...> Пoслe вeсстанoвлeния aртeрий былo прoвeдeнo ушивaниe мышц и кoжи для закрытия рaны, вoсстaнoвлeнный крoвoтoк пoзвoлил сoхрaнить руку", - говорится в сообщении.

Одним из существенных факторов стало успешное восстановление кровоснабжения кисти. Это повлияло на положительный результат операции. Нехватка крови могла привести к некрозу тканей.