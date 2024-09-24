Инфекционист: грипп в отличие от ОРВИ начинается внезапно

Отличие гриппа от обычной острой респираторно-вирусной инфекции в том, что он начинается резко. Об этом рассказал РИА Новости инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

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Эксперт отметил, что у заболевшего гриппом человека резко поднимается температура, проявляются слабость, ломота в теле и головная боль. Эти симптомы обычно являются острейшим началом заболевания. Человек в такие моменты может с точностью до часа сказать, когда заболел.

Но кашель при гриппе появляется только на вторые и третьи сутки после заболевания, добавил Поздняков. Насморк при гриппе обычно умеренный, как и боли в горле. Врач предупредил, что со временем болезнь может осложнить бактериальная инфекция дыхательных путей, и грипп может обернуться тонзиллитом, синуситом, фарингитом или пневмонией.

Поздняков обратил внимание, что в первые дни гриппа можно применить специальную противовирусную терапию, что бы избежать осложнений. А принимать антибиотики можно только после консультации врача и сдачи анализов. Доктор пояснил, что такая группа препаратов действует на бактерии, а не сам вирус.

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