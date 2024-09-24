Какие состояния у мужчин могут указывать на болезни сердца

По словам профессора Гэри Виттерта из Университета Аделаиды, безобидные и довольно распространённые симптомы у мужчин могут указывать на повышенный риск сердечных приступов. Речь идёт об эректильной дисфункции и проблемах с мочеиспусканием, например, частые походы в туалет по ночам (никтурия).

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Эксперт отметил, что эти неприятные состояния подрывают самооценку и снижают качество жизни мужчины. Они могут быть признаком сопутствующих проблем с сердцем.

Ноктурия вызывает нарушение сна, а эректильная дисфункция оказывает неблагоприятное воздействие на интимные отношения. Устраняя эти симптомы, врачи могут лучше выявлять и лечить основные кардиометаболические проблемы на ранних стадиях, потенциально снижая заболеваемость и смертность среди мужчин.

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