Инсульт — острое нарушение кровообращения в мозгу, что, как следствие, приводит к поражению органа. Особенно сильно ему подвержены люди пожилого возраста, сообщила кардиолог Анна Бирюкова.

Она уточнила, что инсульт бывает двух видов: ишемический и геморрагический. Первый происходит на фоне затруднения или полного прекращения поступления крови к тому или иному отделу мозга, а второй — при кровоизлиянии в ткани мозга.

К факторам развития инсульта она отнесла пол (у мужчин риск его развития выше), генетическую предрасположенность и возраст. На эти факторы нельзя повлиять, однако есть те, которые можно нивелировать: гипертония, вредные привычки, малоподвижный образ жизни, лишний вес и наличие некоторых заболеваний.

Бирюкова подчеркнула, что наиболее важным фактором является сохранение активности в пожилом возрасте. Она посоветовала умеренно заниматься спортом пять дней в неделю по полчаса. При этом очень важно не переусердствовать. Для пожилых людей подойдут обычные прогулки, скандинавская ходьба и плавание.

— Конечно, очень важен и рацион, который должен быть сбалансированным и полезным. В особенности, стоит ограничить продукты с содержанием насыщенных жиров, заменив их на те, которые богаты ненасыщенными жирами: красная рыба, авокадо, орехи, растительные масла. Полезны для жирового и углеводного обмена такие крупы, как гречка, дикий рис, булгур, кускус и другие. Кроме того, важно употреблять достаточное количество клетчатки, которой богаты овощи и фрукты, — добавила врач.

Помимо этого, кардиолог обратила внимание, что в рационе гипертоников должно быть не более одной чайной ложки соли в день. Важно помнить, что в готовых блюдах ее гораздо больше, поэтому за этим важно следить.

Специалист также указала, что пожилым гипертоникам особенно важно поддерживать норму артериального давления. Нужно принимать все препараты, которые назначает лечащий врач. Отдельно Бирюкова подчеркнула, что понижать высокое давление важно постепенно, поскольку его резкое падение может привести к ишемическому инсульту.

Помимо этого, врач отметила, что пожилые люди часто страдают от мерцательной аритмии. Длительные ее пароксизмы приводят к образованию тромбов в сердце, которые могут так же спровоцировать ишемический инсульт. Поэтому эти нарушения требуют незамедлительного лечения, передают «Известия».

В свою очередь невролог и физиотерапевт Андрей Галкин заявил, что симптомы «тихого» инсульта часто путают с последствиями стресса, однако это состояние может быть опасным для жизни.