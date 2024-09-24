Врач рассказала о симптомах рака носовой полости

Рак носовой полости редко встречается среди злокачественных опухолей. Но в последнее десятилетие темп его прироста в России составил около 2,1% в год. Диагноз чаще всего ставят мужчинам после 55 лет. Об особенностях проявления и лечения этого вида рака сайту «Страсти» рассказала врач-онколог Хамис Магомедова.

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Недуг может проявляться неспецифическими симптомами, поэтому люди редко связывают их с раком. Так, дерматолог из США Скотт Уолтер рассказал, что появление светлого пушка (лануго) на носу, щеках или ушах является признаком злокачественной опухоли. В норме такие волоски защищают кожу плода от внутриутробной жидкости в период беременности и полностью исчезают на теле малыша еще до его рождения.

«На ранних стадиях симптомы опухоли носовой полости схожи с проявлениями простуды или искривления перегородки, — объяснила Хамис Магомедова. — По мере прогрессирования заболевания развивается заложенность носа с одной стороны, которая не проходит длительное время».

Ускорить развитие рака носовой полости могут факторы риска, к которым относятся курение, отравление канцерогенами (например, на промышленном производстве), контакты с древесной и кожаной пылью, географические и этнические факторы. Высокая заболеваемость этим видом рака наблюдается в основном в Китае.

К факторам риска врач также относит пожилой возраст, наследственность, хронические воспалительные процессы в организме, вирусные инфекции, такие как вирус папилломы и Эпштейна-Барра.

Среди злокачественных опухолей носа выделяют:

аденокарциному — образуется из эпителия полости носа и его синусов;

назофарингеальную карциному — развивается в носоглотке, расположенной за носом и над задней стенкой горла;

нейробластому — для нее характерен агрессивный рост, может прорастать в полость черепа, глазницу и околоносовые пазухи, практически всегда развивается только у детей;

плоскоклеточный рак — свое начало берет из плоских клеток эпителия слизистой оболочки носа;

саркому — дает распространение в стенки сосудов, мышечную и хрящевую ткань, кости и жировую прослойку;

аденоидно-кистозную карциному — возникает из слюнных желез, поражает стенки полости носа и верхнечелюстной пазухи, а также другие отделы этой зоны.

Выбор метода терапии зависит от стадии, размера и локализации опухоли, а также состояния пациента, говорит онколог. Обычно, помимо хирургического вмешательства, применяется лучевая, таргетная, химиотерапии.

«Пока раковые клетки находятся в пределах носа, выживаемость пациентов в течение 5 лет составляет 82%. Если болезнь охватывает лимфоузлы и близлежащие структуры — 52%, при появлении метастазов, отдаленных от очага, — 43%», — пояснила специалист.

Для профилактики рака носа онколог советует отказаться от курения, снизить влияние канцерогенов, придерживаться ЗОЖ и регулярно проходить медосмотр. И если вы находитесь в группе риска, не нужно пренебрегать регулярным чек-апом: своевременное обследование может спасти жизнь.