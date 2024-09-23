Хирург из Франции провел первую в Астане операцию по устранению аритмии

В Астане провели первую операцию по устранению аритмии. Технологию электроимпульсной абляции опробовали в Национальном центре сердца. Операция одновременно стала мастер-классом ведущего специалиста из Франции для казахстанских кардиохирургов, рассказала корреспондент «МИР 24» Асель Русалиева.

Вадим Плакущий – первый, кто решился на операцию по новой технологии. Сердце дало сбой два года назад. Врачи поставили серьезный диагноз: фибрилляция предсердий. Сердцебиение нарушено, а это значит, что кровь плохо снабжает органы. Это могло привести к инсульту и другим последствиям.

«Аритмия была порывами – как будто сердце сейчас вылетит. Неприятные ощущения: одышка, потливость. Дискомфорт, с которым уже никуда лишний раз не сходишь. Просто как-то неудобно что ли. Мне пообещали здесь от всего этого избавить», – рассказал пациент Вадим Плакущий.

За операционным столом – ведущий кардиохирург из Франции Серж Боведе. Технологию электроимпульсной абляции врач впервые опробовал три года назад.

«Это лечение отличается высокой эффективностью и безопасностью. Процедура заключается в том, что мы находим очаги аритмии в левом предсердии и блокируем катетерами. Примерно 80% пациентов вылечиваются с первого раза», – объяснил профессор, секретарь Европейской ассоциации сердечного ритма Серж Боведа.

В отечественной кардиохирургии для восстановления нормального сердечного ритма используют две методики: очаги аритмии разрушают с помощью воздействия холодом либо радиочастотным током. Электроимпульсная абляция безболезненна, проводится без разрезов, катетер вводится в организм через бедренную вену, а на восстановление пациентов уходит всего два-три дня.

«Те процедуры, которые требовали два-три часа, сократились до часа, что немаловажно для пациента. Они наиболее простые, поскольку не требуют сложного обучения. Поэтому эта методика будет доступна и для молодых специалистов», – подчеркнул председатель правления Центра сердца Юрий Пя.

Ежегодно в Центр сердца за помощью обращаются больше тысячи людей с диагнозом «фибрилляция предсердий». Тех, кто получает квоту от государства, оперируют бесплатно. Кардиохирург из Франции в Астане прооперирует еще восемь пациентов.