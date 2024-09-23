Эксперты рассказали о пользе пчелиного яда

Апитоксин (пчелиный яд) нередко используют в медицине и косметологии. Это вещество пчелы выделяют с помощью ядовитой железы, чтобы отпугнуть от себя противников и защитить потомство. О пользе и вреде апитоксина рассказала Общественная Служба Новостей.

Истории известны случаи, когда, несмотря на многократные укусы пчел, человек их легко переносил. Однако случалось и противоположное – люди умирали после одного укуса. Результат зависит от множества факторов: количества вещества, зоны поражения, числа укусов, возраста, восприимчивости к яду.

Вещество комплексно воздействует на организм, попадая в него через кожу и стимулируя иммунную систему. В результате осуществляется выработка эндогенных веществ, которые устраняют воспаления и лечат болевые синдромы. Кроме того, пчелиный яд очищает организм от токсинов, выводит радиацию и разжижает кровь.

Другими его доказанными полезными свойствами являются улучшение работы сердца, омолаживание организма, укрепление стенок сосудов, снижение уровня сахара в крови, а также нормализация обмена веществ. Апитоксин рекомендуют при головных болях, хронических заболеваниях дыхательных путей, долго заживающих язвах на коже или слизистой оболочке. Также он работает как мочегонное средство.

Помимо этого, пчелиный яд оказывает положительное воздействие на нервную систему человека. По словам экспертов, вещество улучшает мозговой кровоток и проводимость нервного импульса. В целом, после употребления апитоксина, улучшается настроение, аппетит, память и даже сон становится крепче.

Однако врачи строго не советуют использовать пчелиный яд людям с сахарным диабетом первого типа; туберкулезом; психическими, венерическими и инфекционными заболеваниями; панкреатитом, гепатитом, циррозом и фиброзом печени; заболеваниями почек, хронической недостаточностью коры надпочечников; злокачественными опухолями, беременным.

Массовая гибель пчел произошла в Мордовии. Владельцы уверены: всему виной пестициды, которыми обрабатывают рапсовые поля. На очередную претензию аграрии ответили, что соблюдают все требования законодательства, а их химикаты безопасны.