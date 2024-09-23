Уже сезонный вирус: новый штамм коронавируса заразен, но не летален

С наступлением осени число случаев заражения COVID-19 увеличивается, поскольку коронавирус уже стал сезонным заболеванием, пояснил в беседе с НСН вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Роспотребнадзор сообщил о распространении в стране нового варианта коронавируса COVID-19 под названием XEC. По данным ведомства, он более заразен, чем штамм омикрон. Также уточняется, что за прошедшую неделю в России выявили 32 тысячи случаев заражения коронавирусом, что на 29,8% больше, чем неделей ранее. Аграновский рассказал, что новый вариант более заразен, при этом редко приводит к летальному исходу.

«Совершенно штатная ситуация, ничего особенного не произошло, штамм все время меняется. Новый вариант похож на омикрон, по счастью, малолетален. Сегодня смертей гораздо меньше, чем в начале пандемии было. При этом новый штамм более заразный, чем предыдущие варианты. Новые разновидности будут появляться и дальше. Но ведь нас уже не удивляет, что вирус гриппа изменяется. Похоже, что коронавирус стал сезонным вирусом. То есть осенью и в начале зимы заболеваемость больше, летом меньше. Сейчас в России идет рост, в связи с сезоном иммунитет у нас пониже, больше людей заболевает. Часть таких случаев легкие. Почихаем, покашляем - вот такие пироги. Внимание этому вопросу нужно и со стороны властей, и со стороны граждан. По возможности лучше себя поберечь», - заявил он.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил «Радиоточке НСН», что прививки от гриппа и ношение масок в общественных местах способны защитить от вирусов в период сезонного обострения заболеваний ОРВИ.