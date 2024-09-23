Эксперт поделилась, как по моче выявить обезвоживание организма

Обезвоживание – опасное состояние, которое возникает, когда нарушается баланс между поступлением жидкости в организм и ее выведением. На него может указать более насыщенный цвет мочи, которая в норме должна быть почти бесцветной или светло-желтой. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт сети «Клиника Фомина» Анна Симбирцева.

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«Другие основные симптомы обезвоживания – это сильная жажда, сухость во рту, усталость, сонливость, головокружение, а в тяжелых случаях — спутанность сознания. Мочеиспускание становится реже, а цвет мочи — более насыщенным. Чтобы проверить, достаточно ли воды выпиваете, следите за цветом мочи: она должна быть почти бесцветной или светло-желтой», – рассказала врач.

Риск обезвоживания возрастает из-за потоотделения и испарения, поэтому во время тренировок или при других физических нагрузках необходимо пить больше воды.

«Также важно учитывать водный баланс при приеме диуретиков и быть осторожными с кофеином и алкоголем. Несмотря на то, что это жидкость, эти напитки лишь усиливают обезвоживание. Важно помнить, что жажда не всегда ощущается сразу, особенно когда мы увлечены чем-то. Лучше всего держать рядом с собой бутылку воды. Раз в 30–40 минут делайте небольшой глоток и прислушайтесь к своему состоянию. Если ощущаете жажду, выпейте воды, а если нет – сделайте следующий глоток еще через 40 минут», – отметила врач.

Обезвоживание опасно осложнениями, такими как тепловой удар, потеря сознания, судороги, снижение давления и проблемы с почками, включая инфекции мочевыводящих путей, мочекаменную болезнь и почечную недостаточность.