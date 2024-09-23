Врач назвал особенности пневмонии, набирающей обороты в России

Атипичная пневмония, которая сейчас набирает обороты в России, — не новое заболевание, которое имеет определенную цикличность, поделился с ЕАН врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев. По его словам, сейчас ситуация может осложниться последствиями пандемии коронавируса, но причин для паники нет.

Микоплазменная, или атипичная, пневмония — это не новое, неожиданное для нас заболевание, наиболее вероятным возбудителем является бактерия. Ее еще называют «ходячей» пневмонией, потому что человек долго может жить в обычном режиме, ходить на работу или учебу, переживая незначительные симптомы, — поделился врач.

Он добавил, что инкубационный период такой пневмонии — от одной до трех недель. За этот период носитель инфекции успевает заразить окружающих, поэтому вспышки заболевания часто фиксируются в школах.

Атипичная пневмония — циклична и проявляется примерно каждые четыре года, однако после пандемии COVID-19 заболеваемость среди детей резко выросла. Причиной этого может быть ослабление иммунитета по причине коронавируса, к тому же в первый год COVID-19 лечили антибиотиками, подходящими и для микоплазменной пневмонии, поэтому ее штаммы за это время потеряли чувствительность к медикаментам, объяснил Соловьев.

Однако тревогу бить не стоит, так как ситуация находится под контролем. Есть некоторый рост заболеваемости, но он не настолько существенен, чтобы обострить ситуацию в российском здравоохранении, — подытожил специалист.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов сообщил, что симптомы нового штамма коронавируса под названием ХЕС такие же, как у других. Он уточнил, что у людей, подцепивших этот вариант COVID-19, могут наблюдаться температура, головная боль и потеря обоняния.