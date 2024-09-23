В Индии выявили первый случай заражения оспой обезьян из Африки

Первый случай заражения оспой обезьян (mpox) распространенного в Африке штамма зафиксировали в Индии. Об этом сообщило агентство PTI со ссылкой на источники.

Штамм Clade 1b обнаружили у 38-летнего мужчины из округа Малаппурам южного штата Керала, который недавно вернулся из ОАЭ. Пациент в настоящее время стабилен и находится под наблюдением.

"Это первый случай заражения нынешним штаммом, из-за которого Всемирная организация здравоохранения в прошлом месяце объявила чрезвычайную ситуацию в здравоохранении", - указали источники.

В начале сентября в Индии сообщалось о выявлении другого случая оспы обезьян. Однако, как показали результаты исследований, он был вызван более старым штаммом и не имел отношения к текущей вспышкой в Африке.

Ранее Минздрав страны выпустил рекомендации для индийских штатов и союзных территорий по отслеживанию и мониторингу случаев mpox. В индийских аэропортах усилили медицинский осмотр прибывающих пассажиров.

14 августа 2024 года глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке международной чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. В Индии в 2022-2023 годах зафиксировали 30 случаев этого заболевания.