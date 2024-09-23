В Тюмени прооперировали девушку, в сердце которой было установлено 13 стентов

В тюменской ОКБ №1 провели уникальную открытую операцию на сердце: у пациентки много лет назад диагностировали синдром Такаясу (это редкое аутоиммунное воспалительное заболевание, которое поражает аорту и ее ветви), установили несколько стентов, но мучительные боли вновь напомнили о себе.

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Ранее девушка неоднократно обращалась за помощью из-за приступов стенокардии. Врачи, чтобы восстановить нормальный кровоток, установили за годы борьбы с заболеванием в ее сердце 13 стентов. На очередном приеме, так как дальнейшее стентирование было невозможно, ее направили в федеральную клинику. Там пациентке провели аорто-коронарное шунтирование, и сначала все было хорошо, но спустя год недуг вернулся.

КТ показало, что половина стентов закрыты и поражены стенозом - сужением просвета. Решились на сложную операцию только доктора ОКБ №1.

Операция длилась 12 часов. Большую часть этого времени врачи пытались освободить сердце от наростов, которые возникли из-за системного заболевания и гормоносодержащей терапии.

"Скрупулезно, по миллиметру мы извлекали сердце, стараясь не травмировать другие ткани. Несколько раз я отчаивался. Особенно, когда в третий раз, перешив артерию, которая снова не дала кровоток: я чуть не заплакал, - вспоминает завотделением Никита Стогний. - Но сдаваться мы не собирались, наоборот, с еще большим усердием продолжали оперировать. И вскоре у нас все получилось".

Сегодня, спустя несколько месяцев, девушка чувствует себя гораздо лучше. Врачи продолжают наблюдать за ее состоянием.