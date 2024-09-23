Врач напомнил о рисках развития артрита
В чем заключается опасность артрита? Своим мнением поделился ревматолог Александр Елонаков, отметив, что данный недуг является самым распространенный вид ревматизма. Об этом сообщает радио Sputnik.
«Толчковый механизм может быть совершенно любой, например, инфекция. Или даже без всяких причин у человека начал болеть и припухать какой-нибудь сустав. Со временем человек становится инвалидом, поскольку суставы деформируются и ими невозможно выполнять привычные функции – например, одеться, раздеться, приготовить и принять пищу», – уточнил эксперт.
Поэтому важно вовремя обратиться к врачу, чтобы на ранних стадиях выявить проблему и начать лечение, отметил ревматолог. Первичный прием необходим у врача-терапевта. Он должен оценить проблему, выявить группу патологии, а затем направить к ревматологу.