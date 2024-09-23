Врач напомнил о рисках развития артрита

В чем заключается опасность артрита? Своим мнением поделился ревматолог Александр Елонаков, отметив, что данный недуг является самым распространенный вид ревматизма. Об этом сообщает радио Sputnik.

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«Толчковый механизм может быть совершенно любой, например, инфекция. Или даже без всяких причин у человека начал болеть и припухать какой-нибудь сустав. Со временем человек становится инвалидом, поскольку суставы деформируются и ими невозможно выполнять привычные функции – например, одеться, раздеться, приготовить и принять пищу», – уточнил эксперт.

Поэтому важно вовремя обратиться к врачу, чтобы на ранних стадиях выявить проблему и начать лечение, отметил ревматолог. Первичный прием необходим у врача-терапевта. Он должен оценить проблему, выявить группу патологии, а затем направить к ревматологу.