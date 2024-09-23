РФ и Беларусь могут обсудить равный доступ граждан к медпомощи

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что министры здравоохранения России должны обсудить вопрос равного доступа граждан двух стран к медицинской помощи. Об этом он сказал во время заседания Совета Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в Могилеве.

"Если вы не будете возражать, давайте мы поручим нашим профильным министрам здравоохранения - и Российской Федерации, и Республики Беларусь - вместе обсудить эти темы с нашей профильной комиссией, с секретариатом. Совершенно очевидно одно: у наших граждан, и Российской Федерации, и Республики Беларусь, должны быть равные права. И медицина должна быть [для граждан] доступна. Как одного государства, так и другого", - отметил Володин.

При этом председатель Госдумы отметил, что к оказанию экстренной медицинской помощи "вопросов нет".

"А вот если уже говорить о высокотехнологичных операциях, здесь возникают проблемы. Нам надо сближать законодательство двух стран, занимаясь его гармонизацией. Это неотъемлемая часть работы парламента", - подчеркнул Володин.

Также Володин предложил создать отдельную комиссию по вопросам здравоохранения в Парламентском собрании Союза Беларуси и России. Отдельная комиссия займется в рамках Парламентского собрания вопросами здравоохранения, а отдельная - вопросами труда и социальной политики.

"Учитывая, что вопросы охраны здоровья наших граждан, формирования единого правового поля требуют постоянного внимания, контроля и подготовки модельных законов, есть предложение большую комиссию, которая у нас создана, где у нас и вопросы труда, и социальной защиты, и здравоохранения, разделить", - уточнил Володин.

Ранее Володин вместе с председателем Национального собрания Белоруссии Игорем Сергеенко и министрами здравоохранения России и Белоруссии Михаилом Мурашко и Александром Ходжаевым посетили кардиохирургический корпус Могилевской областной клинической больницы в преддверии заседания Совета Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, посвященного вопросам развития здравоохранения и обеспечения равных прав граждан обеих стран в получении медицинской помощи. Они обсудили с руководством и медперсоналом больницы вопросы сближения стандартов оказания медицинской помощи в двух странах, а также развитие здравоохранения.