Проверки Росздравнадзора оказались результативными на 80%

Больше 80% проверок, проводимых Росздранадзором, оказались результативными, в 2024 году проконтролировано более 28 тыс. образцов. Об этом сообщила глава ведомства Алла Самойлова.

"Мы находимся в моратории на проведение плановых контрольных мероприятий, но наши контрольные мероприятия сегодня в основном строятся на индикаторах риска. И качество этих проверок, то есть результативных проверок, значительно возрастает. То есть на сегодняшний день уже более 80% всех проверочных мероприятий, которые осуществлены по индикаторам риска, оказались результативными", - сказала она на парламентских слушаниях комитета по охране здоровья на тему: "Лекарственная безопасность Российской Федерации".

Самойлова добавила, что в 2024 году введено в оборот более 4 млрд лекарственных препаратов, более 210 тыс. серий лекарственных препаратов, подвергнуто контролю более 28 тысяч образцов.