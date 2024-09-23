В Тюменской области зафиксирован резкий рост внебольничных пневмоний

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19 находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

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Последние две недели в Тюменской области наблюдается тревожная тенденция - резкий рост случаев внебольничной пневмонии. По данным областного управления Роспотребнадзора, этот показатель достиг 63 на 100 тыс. населения. Ситуация осложняется сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, что, по мнению специалистов, связано с началом учебного года и формированием детских и трудовых коллективов.

В некоторых школах области уже введен карантин. Например, в Ялуторовске на карантин отправлено более 1700 учеников. Объявление карантина происходит, если на занятия отсутствуют более 20% детей, решение принимается руководством образовательного учреждения.

Хотя грипп в области пока не циркулирует, прививочная кампания против гриппа уже стартовала. На данный момент вакцины против вируса гриппа уже получили более 280 тыс. человек. Эпидемиологи утверждают, что вакцинация остается самой эффективной мерой профилактики.

В условиях стремительно распространяющихся респираторных заболеваний специалисты рекомендуют жителям области носить маски в местах массового пребывания - торговых центрах, медицинских учреждениях и общественном транспорте.

При появлении симптомов, характерных для ОРВИ, внебольничной пневмонии или COVID-19, необходимо обратиться к врачу. Самолечение может быть опасным и привести к серьезным осложнениям.

Ситуация требует повышенного внимания и ответственных действий. Вакцинация, соблюдение правил гигиены, ношение масок в местах скопления людей - вот основные меры профилактики, которые помогут снизить риски заболевания и защитить себя и своих близких.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил о том, что коронавирус может годами жить в организме человека. А вирусолог предупредил, что коронавирус может вернуться со всеми сопутствующими последствиями.