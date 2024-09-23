Названы две смертельно опасные пищевые привычки

Газированные напитки и диета с низким содержанием ненасыщенных жирных кислот омега-6 увеличивает риск инсульта, предупредила кардиолог, эксперт по сердечно-сосудистым заболеваниям в Вашингтонском университете Кэтрин Джонсон. Две смертельно опасные пищевые привычки она назвала Daily Mail.

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Джонсон рассказала, что 88 процентов инсультов вызывают 23 фактора, которые успешно поддаются коррекции. Она привела пример, что 14 процентов тяжелых кровоизлияний в мозг произошло из-за загрязнения окружающей среды. Примерно столько же пришлось на долю курения, добавила эксперт.

Ошибки в питании, по словам кардиолога, — это еще один фактор, который можно исправить, чтобы уменьшить риск инсульта. В частности, по ее словам, употребление газировки и дефицит жирных кислот омега-6 в организме на пять процентов увеличивают риск приступа.

Джонсон добавила, что наиболее опасными факторами инсульта считаются высокий уровень холестерина, гипертония, избыточная масса тела и пассивный образ жизни.

Ранее диетолог Алексей Кабанов рассказал, что для профилактики инфаркта, инсульта и некоторых других смертельно опасных болезней полезно регулярно есть лимоны. По его словам, этот цитрус помогает организму усваивать железо и улучшает цвет лица.