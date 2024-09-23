В Индии от неизвестной болезни умерли 15 человек

В западной части Индии от неизвестного заболевания умерли 15 человек, причина пока не установлена, - пишут медиа. Вспышка неизвестного заболевания совпала с сильными проливными дождями и наводнениями в регионе.

В Роспотребнадзоре постоянно следят за санитарно-эпидемиологической обстановкой в мире и взяли на контроль сообщения о неизвестной пока инфекции.

Судя по сообщениям, речь может идти об острой кишечной инфекции. Напомним, по классификации ВОЗ Индия включена в перечень стран, в которых продолжается эпидемия холеры.

В России в пунктах пропуска через государственную границу в постоянном режиме работает АИС "Периметр", позволяющая выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В лабораториях Роспотребнадзора есть все необходимое для быстрой идентификации патогенов, выделяемых у пациентов с признаками инфекции, чтобы максимально снизить риск завоза инфекционных заболеваний в Россию, подчеркнули в ведомстве.