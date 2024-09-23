В Нефтеюганске врачи спасли мальчика, проглотившего магнитную игрушку

В Нефтеюганске врачи спасли ребенка, который проглотил инородный предмет. Как рассказали в пресс-службе депздрава Югры, ребенка доставили в Нефтеюганскую окружную клиническую больницу им. В.И. Яцкив.

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Восьмилетнего пациента осмотрели и выяснили, что он проглотил магнитную игрушку. Чтобы извлечь инородное дело, ребенку под наркозом провели видеоэзофагогастродуоденоскопию. Внутри врачи увидели магнитную игрушку, которые выдают на кассах супермаркетов.

К счастью, ребенок вовремя обратился за помощью, и игрушка не успела нанести вред здоровью. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо.

По словам врача Никиты Рудаша, при малейшем подозрении на проглатывание ребенком инородного предмета, необходимо показать его врачу.

«При проглатывании двух и более магнитных игрушек они могут склеиться через стенки кишечника, что обязательно приведет к образованию пролежней и свищей, а это в свою очередь приводит к перитониту», — предупредил медик.

Кроме того, если игрушка застрянет в пищеводе или кишечнике, они могут вызвать непроходимость.

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