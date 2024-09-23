Ученые оценили данные об ускоренном созревании мозга у детей в COVID-19

Ученые-биологи считают, что изоляция в период пандемии COVID-19 могла ускорить развитие мозга подростков, в большей степени девочек. Об этом свидетельствуют данные исследования специалистов из Вашингтонского университета (University of Washington, UW).

«Меры карантина, принятые во время пандемии COVID-19, привели к необычно ускоренному созреванию мозга у подростков, и это ускоренное созревание было гораздо более выражено у женщин, чем у мужчин <...> При измерении в равных годах развития среднее ускорение составило 4,2 года у женщин и 1,4 года у мужчин», — говорится в исследовании.

Авторы публикации считают, что результаты исследования указывают на большую уязвимость женского мозга по сравнению с мужским мозгом к изменениям образа жизни, вызванным карантином.

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