ИИ помог рентгенологам Москвы обработать 13 млн исследований

Нейросети в Москве помогли рентгенологам обработать 13 млн лучевых исследований, в числе которых МРТ, КТ, рентгенография, флюорография, маммография. Об этом журналистам сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"В наше время диагностика заболеваний, в частности, лучевая диагностика, не обходится без использования искусственного интеллекта. Внедренные в 2020 году сервисы сегодня играют важную роль в анализе медицинских изображений. С 2023 года они работают в тарифе ОМС с маммографией как второе мнение, с мая этого года в экспериментальном режиме автономно определяют норму в исследованиях флюорографии и рентгенографии грудной клетки. На сегодня ИИ-сервисы помогли врачам проанализировать уже более 13 миллионов лучевых исследований. Такие технологии позволяют не только ускорить процесс обработки большого количества данных, но и повысить точность диагностики, особенно на ранних стадиях заболеваний, и сделать ее более доступной для горожан", - рассказала Ракова.

Она отметила, что искусственный интеллект способен находить на лучевых исследованиях признаки 38 заболеваний. Также существуют такие комплексные сервисы на основе ИИ, которые могут обнаружить на одном медицинском изображении до 10 патологий.

Как добавил главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины московского департамента здравоохранения Юрий Васильев, решения на основе ИИ оказывают значительную помощь врачам-рентгенологам.