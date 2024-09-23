Врач рассказал, как распознать миелому

Этот рак появляется после инфекции: россиянам рассказали, как распознать миелому
Врач Иванов: после вирусной инфекции у переболевшего может развиться миелома. Это рак, который поражает плазматические клетки крови. Эти клетки в норме защищают нас от инфекций. При миеломе они мутируют и бесконтрольно размножаются. Часто заболевание встречается у пожилых мужчин. Почему появляется болезнь и какие симптомы дают о ней знать — рассказал врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
Что происходит при миеломе
При миеломе больные клетки выделяют вредные белки — М-протеины. Они ослабляют иммунитет и разрушают кости, мешают образованию здоровых клеток крови. Из-за этого у больных развиваются:
- анемия;
- частые инфекции;
- боли в костях;
- переломы.
Причины миеломы
Точные причины миеломы пока не известны. Но врачи выделяют факторы риска:
- возраст старше 70 лет;
- мужской пол;
- перенесённые вирусные инфекции;
- аутоиммунные заболевания;
- генетические мутации;
- ожирение.
«У мужчин миелому диагностируют в несколько раз чаще, чем у женщин», — сказал «Известиям» Роман Иванов.
Симптомы миеломы
На ранней стадии миелома часто протекает бессимптомно. Позже появляются:
- слабость из-за анемии;
- частые простуды из-за слабого иммунитета;
- боли в костях, особенно в спине и рёбрах;
- переломы даже при небольших нагрузках.
При прогрессировании болезни:
- сдавливаются нервы, вызывая сильные боли и онемение;
- густеет кровь, что ведёт к одышке и спутанности сознания;
- нарушается работа почек и печени.
Диагностика и лечение миеломы
Диагноз ставят на основе анализов крови и пункции костного мозга.
«Если аномальных клеток больше 10%, это активная миелома. Больше 60% — агрессивная форма», — объяснил Иванов.
Лечат миелому химиотерапией и облучением. Иногда делают пересадку стволовых клеток. Но прогноз часто неблагоприятный.
Выживаемость при миеломе
«Только треть пациентов живет дольше 5 лет. Без лечения — до года», — заключает врач.
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