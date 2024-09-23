Врач рассказал, как распознать миелому

Врач Иванов: после вирусной инфекции у переболевшего может развиться миелома. Это рак, который поражает плазматические клетки крови. Эти клетки в норме защищают нас от инфекций. При миеломе они мутируют и бесконтрольно размножаются. Часто заболевание встречается у пожилых мужчин. Почему появляется болезнь и какие симптомы дают о ней знать — рассказал врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Что происходит при миеломе

При миеломе больные клетки выделяют вредные белки — М-протеины. Они ослабляют иммунитет и разрушают кости, мешают образованию здоровых клеток крови. Из-за этого у больных развиваются:

анемия;

частые инфекции;

боли в костях;

переломы.

Причины миеломы

Точные причины миеломы пока не известны. Но врачи выделяют факторы риска:

возраст старше 70 лет;

мужской пол;

перенесённые вирусные инфекции;

аутоиммунные заболевания;

генетические мутации;

ожирение.

«У мужчин миелому диагностируют в несколько раз чаще, чем у женщин», — сказал «Известиям» Роман Иванов.

Симптомы миеломы

На ранней стадии миелома часто протекает бессимптомно. Позже появляются:

слабость из-за анемии;

частые простуды из-за слабого иммунитета;

боли в костях, особенно в спине и рёбрах;

переломы даже при небольших нагрузках.

При прогрессировании болезни:

сдавливаются нервы, вызывая сильные боли и онемение;

густеет кровь, что ведёт к одышке и спутанности сознания;

нарушается работа почек и печени.

Диагностика и лечение миеломы

Диагноз ставят на основе анализов крови и пункции костного мозга.

«Если аномальных клеток больше 10%, это активная миелома. Больше 60% — агрессивная форма», — объяснил Иванов.

Лечат миелому химиотерапией и облучением. Иногда делают пересадку стволовых клеток. Но прогноз часто неблагоприятный.

Выживаемость при миеломе

«Только треть пациентов живет дольше 5 лет. Без лечения — до года», — заключает врач.

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