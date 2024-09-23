Пузырьковый тест — эффективный метод диагностики детского инсульта

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, новый метод для диагностики детского инсульта разработали и запатентовали врачи детской Морозовской больницы.

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Мэр пояснил, что это разновидность эхокардиографии, которая проводится с использованием УЗИ. "Он помогает обнаружить отверстия между камерами сердца. Для тестирования надо делать особые дыхательные движения, поэтому раньше его проводили только со взрослыми", - пишет мэр.

Врачи отделения экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии детской клиники разработали специальную технику, которая позволяет проводить исследование и у малышей.

Специалисты вводят тестовый раствор, искусственно повышают давление в сердце и с помощью ультразвука определяют попадание в него микропузырьков.

Это дает возможность предотвратить серьезное заболевание в будущем.