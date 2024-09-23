Можно ли полностью вылечить катаракту и глаукому

Катаракту можно вылечить полностью в отличие от глаукомы, рассказала NEWS.ru офтальмолог Зарина Курачинова. Врач уточнила, что последнее заболевание только контролируют. По словам специалиста, глаукома не поддается полному излечению.

Катаракта — это помутнение хрусталика, вызванное возрастными изменениями. Хорошая новость заключается в том, что катаракту можно полностью вылечить с помощью хирургического вмешательства. В процессе операции помутневший хрусталик удаляют и заменяют его искусственным. Современная хирургия катаракты является одной из самых безопасных и эффективных процедур в офтальмологии. После нее пациенты, как правило, возвращаются к нормальному зрению, — объяснила офтальмолог.

Курачинова добавила, что глаукома связана с повышенным внутриглазным давлением, которое повреждает зрительный нерв. Ущерб, нанесенный ему, необратим. Поэтому лечение глаукомы нацелено на то, чтобы замедлить или остановить прогрессирование болезни.

Основные методы — медикаментозная терапия (капли для снижения внутриглазного давления), лазерное лечение или хирургическое вмешательство. Но успех лечения во многом зависит от того, насколько рано была диагностирована болезнь. Таким образом, катаракту можно полностью вылечить, а вот глаукому — лишь контролировать, — заключила врач.

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