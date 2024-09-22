Что такое игромания и как ее победить

Специалисты назвали признаки, присущие игромании, и перечислили способы борьбы с этим недугом, сообщает издание «Горящая изба».

© Unsplash

Игромания, которую также называют лудоманией, является формой поведенческой зависимости, при которой человек не в состоянии перестать участвовать в азартных играх. Даже несмотря на негативные последствия, он продолжает это делать. Сюда относятся как онлайн-казино, ставки на спорт, так и компьютерные или карточные игры.

При этом игромания является единственной поведенческой зависимостью, которая не связана с употреблением психоактивных веществ.

Отличия игромании от простого увлечения

Человек желает рисковать по-крупному. Каждый раз игроман повышает ставки и ищет острых ощущений;

Каждый раз игроман повышает ставки и ищет острых ощущений; Больной пытается отыграть ранее проигранные деньги. Он продолжает играть, чтобы вернуть изначальную сумму;

Он продолжает играть, чтобы вернуть изначальную сумму; Игроман игнорирует плохие последствия. Он тратит все свободное время на игры, вследствие чего ухудшаются другие сферы жизни. Например, он перестает следить за здоровьем, сталкивается с проблемами на работе и в семье;

Он тратит все свободное время на игры, вследствие чего ухудшаются другие сферы жизни. Например, он перестает следить за здоровьем, сталкивается с проблемами на работе и в семье; Неспособность вернуть контроль над поведением. Человек не может остановиться вовремя, а также проявляет агрессию к соперникам;

Человек не может остановиться вовремя, а также проявляет агрессию к соперникам; Финансовые проблемы. Больной начинает тратить на игры все свои деньги, влезает в долги или занимает средства у знакомых;

Больной начинает тратить на игры все свои деньги, влезает в долги или занимает средства у знакомых; Попытка убежать в игру от проблем. Игроман пытается таким способом снять напряжение, депрессию, тревогу или чувство вины;

Игроман пытается таким способом снять напряжение, депрессию, тревогу или чувство вины; Стремление скрыть свое пристрастие. Человек, зависимый от игр, преуменьшает свое увлечение или скрывает его;

Человек, зависимый от игр, преуменьшает свое увлечение или скрывает его; Беспокойство и раздражительность. Такие ощущения возникают у больного при попытке прекратить играть;

Такие ощущения возникают у больного при попытке прекратить играть; Пренебрежение здоровьем и гигиеной. Так, игроман может быть настолько увлечен, что забывает почистить зубы или отказывается от сна;

Так, игроман может быть настолько увлечен, что забывает почистить зубы или отказывается от сна; Зацикленность на игре. Больной планирует следующую игру, постоянно думает о прошлых выигрышах или неудачах, а также придумывает оправдания, чтобы продолжать свое увлечение.

Причины возникновения игромании

Согласно научным данным, игры на деньги активируют центр вознаграждения в мозге, что вызывает выброс гормона удовольствия. Но со временем мозг начинает все меньше реагировать на стимулы, и игроман стремится к еще более острым ощущениям.

К другим причинам игровой зависимости относят:

Острый либо хронический стресс;

Травмирующие обстоятельства и различные эмоциональные потрясения;

Одиночество;

Наличие иных зависимостей.

Как бороться с игроманией

Эксперты напоминают, что избавление от игромании, как и от любой другой зависимости, - процесс сложный и не быстрый.

Найти причину зависимости

Можно порассуждать и самостоятельно ответить на этот вопрос. Если самому не получается это сделать, следует обратиться к психотерапевту. Он поможет выявить искаженные модели мышления, которые могут быть причиной проблемы.

Превратить быт в игру

Страсть к геймингу можно побороть, перенеся ее в рутину. Например, стоит воспринимать повседневные дела как игровые квесты с поощрением.

Планирование времени

Чтобы вновь не поддаться желанию поиграть, необходимо составить четкий план на день. Таким образом, игроману будет казаться, что всегда есть, чем заняться с утра и до вечера.

Финансовая цель

Чем выше мотивация скопить деньги и приобрести что-то новое, тем меньше шанс потратить средства на игру. Целью может стать путешествие в новую страну или покупка телефона последней модели.

Замена игры на другое интересное занятие

Еще один способ отвлечься – постоянно пробовать что-то новое. Это поможет привнести в жизнь свежие эмоции и впечатления.

Изменение круга общения

В борьбе с зависимостью очень важно принятие и понимание со стороны близких людей. Также можно обратиться в сообщество анонимных игроков.

Ограничение нежелательного контента

Этот шаг нужен для того, чтобы вовремя проявить бдительность и не пуститься во все тяжкие. Например, если игроман увлекался ставками на спорт, стоит ограничить просмотр спортивных передач.

Найти иные способы снять напряжение

Если игромания возникла из-за стресса, будет полезно найти для себя расслабляющие занятия. На помощь придут медитация, йога, письмо или чтение, а также физические упражнения.