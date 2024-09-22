Вирусолог рассказал, как появился новый заразный штамм коронавируса

Новые штаммы коронавирусной инфекции, в том числе и ХЕС, в эпидемиологическом плане не отличаются друг от друга, различия наблюдаются только в генетическом плане, рассказал NEWS.ru вирусолог Александр Чепурнов. По его словам, специалисты могут отслеживать все изменения, которые происходят в ходе эволюции COVID-19. Большая часть из них происходит за счет мутаций в области участка, отвечающего за присоединение инфекции к клетке.

Все последние варианты коронавируса эпидемиологически неотличимы друг от друга. Они отличаются генетически, и молекулярная эпидемиология позволяет отслеживать и динамику, и вообще изменения, которые происходят по ходу эволюции коронавируса, — сказал Чепурнов.

Вирусолог подчеркнул, что с распространением нового штамма ХЕС человечество не увидит каких-либо изменений в эпидемиологическом или патологическом плане. Он также добавил, что сейчас нельзя сказать, что ХЕС еще агрессивнее, потому что это говорят практически про каждый возбудитель — каждый раз речь идет о том, что он стал еще быстрее заражать. По его словам, на самом деле вирус просто изменяется.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что симптомы при заражении новым штаммом COVID-19 XEC схожи с проявлениями от предыдущих версий мутаций инфекции. По данным надзорного органа, новый вариант быстро распространяется.