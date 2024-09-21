Как избавиться от вдовьего горба

Вдовий горб, или холка, — это образование, состоящее из жировой ткани и измененной подкожной структуры в области нижних шейных и верхних грудных позвонков. Существует четыре способа избавиться от холки: хирургическое вмешательство, упражнения для спины и шеи, регулярный массаж и занятия йогой. Об этом в субботу, 21 сентября, рассказал невролог, остеопат и мануальный терапевт Андрей Галкин.

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Чаще всего холка проявляется не только визуально, но и вызывает боль, скованность в шее и громкий хруст при повороте головы. Также она может привести к таким проблемам, как искривление позвоночника и бессонница.

По словам врача, холка возникает из-за спазма мышц под ключицами и опущенных плеч. Это связано со слабостью мышц спины и шеи, которые не справляются с нагрузкой от опущенных плеч, переутомлением шейных мышц из-за долгого сидения в неестественных позах, таких как работа за компьютерным столом.

Для устранения холки необходимо решить проблемы с напряжением и слабостью мышц шеи и спины. Врач рекомендует использовать различные методы расслабления и повышения эластичности мышц, такие как регулярный массаж, йога и упражнения для шеи и спины. Йога считается эффективным способом освободить плечевой пояс, зажатый спазмом мышц в области ключиц. Однако упражнения для мышц шеи и плеч должны быть подобраны врачом в соответствии с состоянием здоровья пациента.

— Если заболевание запущено, его устранение невозможно даже с помощью дорогих массажей, так как эффект будет лишь временным. В таком случае за помощью можно обратиться к хирургу, — приводит слова специалиста «Газета.ру».

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