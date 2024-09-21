Врач рассказала о наследственных проблемах с зубами

Врач-генетик центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вероника Попова рассказала о наследственных проблемах с зубами.

«Гены частично определяют время и порядок прорезывания зубов. Также у некоторых людей отсутствуют определённые постоянные зубы, и это может передаться по наследству», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, также распространённой наследственной проблемой являются неровное расположение зубов и их скученность.

«Но даже если человеку передалась не самая лучшая комбинация генов, ответственных за здоровье зубов, есть способы обойти последствия, приняв профилактические меры», — отметила Попова.

Ранее диетолог Полина Журавлёва в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала, как составить рацион для офисных работников.