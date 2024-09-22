К 85 годам вероятность развития болезни Альцгеймера достигает 25 — 30%

Невролог Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест», рассказала в беседе с RT, что болезнь Альцгеймера развивается постепенно и поначалу проявляется едва заметными нарушениями памяти, особенно в отношении недавних событий.

«Со временем заболевание прогрессирует, затрагивая не только память, но и речь, мышление и способность ориентироваться в пространстве. На поздних стадиях человек теряет способность к самостоятельной жизни, забывает близких, не может выполнять элементарные действия», — объяснила врач.

По её словам, основная причина болезни — накопление в головном мозге патологических белков: амилоидных бляшек и тау-белка.

«Эти вещества нарушают работу нейронов головного мозга и приводят к их гибели, вызывая необратимые изменения. Чем больше нервных клеток гибнет, тем сильнее проявляются симптомы болезни», — рассказала Демьяновская.

Эксперт отметила, что в группе риска находятся люди старше 65 лет, однако болезнь может начаться и у более молодых людей, хотя это бывает реже.

«С возрастом риск заболеть существенно возрастает: к 85 годам вероятность развития болезни достигает 25—30%», — заявила врач.

Среди других факторов риска, по её словам, выделяют наследственность, пол, некоторые хронические заболевания.

«Так, если у родственника диагностировали альцгеймеровскую деменцию, вероятность заболеть у других членов семьи возрастает. У женщин заболевание диагностируют чаще, чем у мужчин. Считается, что это связано с относительно большей продолжительностью жизни. Гипертония, сахарный диабет, ожирение, гиперхолестеринемия, травмы головы в анамнезе увеличивают риск быстрого прогрессирования когнитивных нарушений», — добавила невролог.

Она предупредила, что ранние симптомы болезни Альцгеймера могут быть настолько незначительными, что люди часто не воспринимают их всерьёз.

«Например, у человека может появиться лёгкая забывчивость, особенно в отношении недавних событий, он не может вспомнить, о чём его просили пару дней назад, с кем он виделся, о чём говорил. Другие симптомы болезни — потеря ориентации в знакомых местах, трудности с подбором слов и выражением мыслей, изменения настроения и личности, например повышенная раздражительность или замкнутость, ранее несвойственная человеку. Если человек заметил эти симптомы у себя или у близкого, важно как можно скорее обратиться к врачу», — посоветовала специалист.

Хотя болезнь Альцгеймера нельзя предотвратить, можно предпринять шаги для снижения риска и замедления её развития, напомнила невролог.

«Обучение новому, решение головоломок и чтение помогают поддерживать активность мозга, а регулярные упражнения благотворно влияют на здоровье сердца и сосудов, предотвращают ожирение. Также важно следить за артериальным давлением, уровнем сахара и холестерина в крови и своевременно корректировать имеющиеся проблемы со здоровьем, избегать травм головы, корректировать снижение слуха с помощью слухопротезирования, минимизировать потребление алкоголя», — посоветовала врач.

По её словам, значимую роль в поддержании когнитивных функций играют социальные контакты и эмоциональная поддержка.

«Чем больше человек вовлечён в общение и активную жизнь, тем дольше сохраняется его когнитивная активность», — заключила Демьяновская.

21 сентября — Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера.

Ранее Демьяновская рассказала в беседе с RT, с чем связано возникновение бессонницы и что делать, чтобы чувствовать себя бодрым.