Иммунолог рассказала о пользе меда

В недавнем интервью для “Комсомольской правды” иммунолог Дарья Карташева-Эберц поделилась своими наблюдениями о полезных свойствах меда. Специалист отметила, что этот натуральный продукт обладает антибактериальными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, что делает его эффективным в облегчении симптомов таких инфекционных заболеваний, как простуда, грипп и COVID-19.

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Карташева-Эберц подчеркнула, что мед может служить полезным дополнением к основному лечению, однако не способен полностью его заменить.

«Существует метаанализ, в котором мед показан в выгодном свете, особенно при лечении кашля, где он оценивается как ‘лучше, чем стандартный уход’», — рассказала иммунолог.

Тем не менее, специалист предостерегает о необходимости осторожного употребления меда. Это особенно актуально для людей, страдающих аллергией на продукты пчеловодства или имеющих диабет. Перед включением меда в рацион в качестве средства для облегчения симптомов болезни, Карташева-Эберц настоятельно рекомендует проконсультироваться с врачом.