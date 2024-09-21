Врач рассказала о первых признаках болезни Паркинсона

Эректильная дисфункция – необязательное, но возможное раннее проявление болезни Паркинсона. Также на заболевание могут указывать запоры и расстройства сна. Об этом «Газете.Ru» рассказала невролог, сомнолог, паркинсолог сети «Клиника Фомина» Анна Яковлева.

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«Тяжелая эректильная дисфункция, требующая медицинского вмешательства, может быть ранним симптомом болезни Паркинсона. Частые неотложные позывы на мочеиспускание, недержание мочи и ночные мочеиспускания также могут указывать на это заболевание. Длительно существующее стрессовое недержание мочи является исключением и не повышает риски болезни Паркинсона», — предупредила врач.

Болезнь Паркинсона обычно встречается у людей старше 60 лет. Для подтверждения диагноза у человека должны наблюдаться тремор и/или мышечная скованность и замедленность движений.

«За 5-10 лет до первых двигательных проявлений возможны другие симптомы: потеря обоняния, размахивания руками во сне, запоры, эректильная дисфункция», — рассказала врач.

Нарушение обоняния связаны с потерей клеток в области обонятельных луковиц — особых зон мозга. Чаще этот симптом вызывают заболевания полости носа, ОРВИ и коронавирусная инфекция, поэтому при его появлении не стоит бить тревогу», – рассказала Яковлева.

Иногда болезнь Паркинсона проявляется яркими кошмарами, при которых человек совершает наяву то, что он видит в сновидении: двигает ногами, как при беге, кричит, размахивает руками, как будто он дерется с противником. Существование подобного расстройства резко повышает шансы развития заболевания в будущем. Выраженная дневная сонливость, иногда с приступами внезапных засыпаний, также характерна для болезни Паркинсона.

Стул реже одного раза в два дня, либо применение слабительных чаще раза в неделю говорят о нарушении работы кишечника — еще одном раннем признаке болезни Паркинсона.

Еще один признак – пониженное артериальное давление и его резкое падение при вставании. При этом важно исключить побочные эффекты лекарственных препаратов, включая передозировку препаратов против гипертонии.

«Между депрессией (но не тревожным расстройством) и болезнью Паркинсона имеется двухсторонняя связь: депрессия может быть ранним симптомом заболевания, а также, в свою очередь, повышать риск развития этой болезни в будущем», — отметила Яковлева.

Ранее ученые нашли способ снизить тяжесть болезни Паркинсона на 25% без лекарств.