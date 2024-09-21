Врач назвал способы избавиться от вдовьего горба

Вдовий горб, или холка, — образование, представляющее собой отложение жировой ткани и изменение подкожной структуры в области нижних шейных и верхних грудных позвонков. Убрать ее можно четырьмя способами: хирургическим путем, упражнениями для спины и шеи, регулярным массажем и йогой. Об этом «Газете.Ru» рассказал невролог, остеопат, мануальный терапевт Андрей Галкин.

Чаще всего холка проявляется не только внешне, но и дает о себе знать через боль, ощущение скованности в шее, а также сильный хруст при поворотах головы. Кроме этого, она может вызвать такие патологии, как искривление позвоночника и бессонницу.

«Холка является результатом спазмирования мышц под ключицами и опущенных плеч. К этому приводят слабость мышц спины и шеи, которые не могут справиться с нагрузкой от опущенных плеч, переутомление шейных мышц, возникающее из-за длительного нахождения в неестественных позах, например, при сидении за компьютерным столом, избыточный вес», – рассказал врач.

Чтобы убрать холку, нужно решить проблему напряжения и слабости мышц шеи и спины.