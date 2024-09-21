Владельцев собак предупредили об опасности храпа у животного

Причины храпа у собак в беседе с «Мослентой» перечислил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, этот недуг может говорить о том, что собака больна.

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«Храп может не только мешать спать, в некоторых случаях он сигнализирует о проблемах со здоровьем любимца. Это может быть избыточный вес, полипы в носу, неправильный прикус и многое другое. Конечно, не всегда собака храпит из-за возможных заболеваний, иногда его причина – это неудобная поза, нервное напряжение или особенность животного», – отметил он.

По словам специалиста, чаще всего храп появляется у особей с лишним весом. При этом собаки с лишним весом могут похрюкивать не только во сне, но и в процессе ходьбы. Понять, что у собаки лишний вес можно по внешним признакам: если нельзя прощупать ребра и позвоночник, у собаки есть одышка, на ее теле есть непредусмотренные стандартом складки.

Помимо этого, храп может быть вызван аллергией, глистной инвазией, инфекцией дыхательных путей и другими факторами.

Кроме того, храп может быть особенностью породы. Ему подвержены собаки с удлиненным небом, плоской мордой и ноздрями, укороченным носом. Несмотря на это, Голубев советует не игнорировать появление храпа у питомца

«Присмотритесь к изменениям в поведении любимца, если храп сопровождается другими симптомами, такими, например, как потеря веса, снижение активности, беспокойство, чихание, выделения из носа и глаз, важно обратиться за консультацией к ветеринарному врачу», – заключил он.

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