Малышева рассказала, что происходит в организме из-за дефицита витамина D

Усталость, повышенная утомляемость, переломы, а также ломкость волос и ногтей являются признаками дефицита витамина D, заявила врач и телеведущая Елена Малышева.

Она посоветовала сдать анализ, чтобы узнать о наличии или отсутствии недостатка «солнечного» витамина.

Телеведущая добавила, что при обнаружении указанных симптомы следует обратиться к врачу.

Малышева в своем Telegram-канале подчеркнула, что здоровым людям не требуется регулярно измерять уровень витамина D, синтезирующийся в организме под воздействием солнечных лучей. Для этого нужно обнажить около 25% тела на 15-20 минут.

Кардиолог Герман Гандельман добавил, что витамин D является ключевым для формирования костей и работы нервной системы.

Ранее телеврач назвала норму витамина D для детей.