Раскрыта неочевидная опасность ожирения

Бариатрический хирург и доктор медицинских наук Владимир Самойлов подчеркнул в беседе с RT, что жировая ткань выделяет такие вещества, как цитокины и адипоцины, которые могут вызывать системное воспаление, что способствует развитию ревматоидного артрита и подобных заболеваний.

«Избыточный вес оказывает колоссальное давление на опорно-двигательную систему человека. Первой страдает спина — из-за смещения центра тяжести. Например, когда большая часть веса сосредоточена в области живота, позвоночник вынужден сильно прогибаться, что приводит к болям в пояснице. Страдают также колени и тазобедренные суставы, так как они берут на себя нагрузку при ходьбе и, соответственно, деформируются из-за избыточной массы», — подчеркнул врач.

Самойлов отметил, что не только лишние килограммы оказывают серьёзное давление на суставы, но и сама жировая ткань, так как она выделяет вещества (цитокины и адипоцины), которые могут вызывать системное воспаление.

Это, как объяснил эксперт, усиливает болевые ощущения в мышцах и суставах и способствует развитию хронических воспалительных заболеваний, таких как ревматоидный артрит.

По словам специалиста, при ожирении также страдают внутренние органы брюшной полости.

«Нарушенный обмен веществ провоцирует увеличенную выработку жёлчи, панкреатических ферментов, вызывая воспаление поджелудочной железы. Ожирение также влияет и на работу жёлчного пузыря, повышая риск образования камней и развития холецистита (воспаление органа). Из-за этого возникает интенсивная боль в животе, которая может отдавать в спину (опоясывающие боли)», — предупредил он.

Как рассказал врач, ожирение в целом приводит к ряду нарушений в организме.

«Ожирение — это хроническое рецидивирующее заболевание, которое ведёт к развитию сопутствующих болезней: сахарного диабета второго типа, сонного апноэ, проблем с сердцем и даже бесплодия», — добавил Самойлов.

Собеседник RT объяснил, что важно остановить развитие болезни на этапе лишнего веса и по возможности не доводить ситуацию до ожирения.

«Чтобы понять, есть ли у человека лишний вес, стоит ориентироваться на индекс массы тела (ИМТ). Рассчитать его можно самостоятельно с помощью специального онлайн-калькулятора. Если ИМТ выше 25 и ниже 30, то у человека лишний вес. И важно на этом этапе начать сбрасывать вес: регулярно заниматься спортом, нормализовать питание и пищевое поведение, обратиться к диетологу при необходимости», — утверждает врач.

Но если ожирения не удалось избежать, нельзя откладывать визит к врачу, предупредил эксперт.

Современные методы лечения предполагают комплексный подход к лечению болезни при участии мультидисциплинарной команды: психолога, эндокринолога, диетолога и бариатрического хирурга, заключил он.

Ранее Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала в беседе с RT, с чем связано возникновение бессонницы и что делать, чтобы чувствовать себя бодрым.