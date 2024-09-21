Названы неожиданные причины потери слуха

Стресс и громкая музыка могут способствовать потере слуха, причем наследственные факторы также играют значительную роль. Об этом рассказала сотрудник Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского Яна Никиткина.

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— Стресс, да, он может привести к снижению слуха. На фоне стресса могут развиться различные заболевания, которые могут привести к снижению слуха. Прослушивание громкой музыки, концерты рок-музыкантов, петарды, охота, все это может привести к снижению слуха, — отметила эксперт.

По словам Никиткиной, у современных наушников высокое качество звука и эффективное подавление внешних шумов, что позволяет не использовать максимальную громкость. И все же длительное прослушивание музыки на максимальном уровне может негативно сказаться на слухе.

Кроме того, как подчеркнула специалист в беседе с РИА Новости, наследственность играет важную роль в снижении слуха.

Чрезмерное потребление сладких и жирных продуктов может привести к ухудшению работы органов слуха. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.