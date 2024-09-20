В Калининграде впервые провели уникальную операцию на позвоночнике

Врачи Городской больницы скорой медицинской помощи (ГКБСМП) под руководством главного врача Эдуарда Хасаншина впервые выполнили микроинвазивную операцию на шейном отделе позвоночника. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Пациенткой стала 50-летняя жительница Калининграда, которая в течение 10 лет страдала от сильных головных болей и потери чувствительности в руках, что могло привести к инвалидности.

Операция была направлена на устранение гемангиомы – доброкачественной опухоли. Она зачастую быстро развивается, оставаясь незамеченной, затем которая разрушает позвонки и создаёт риск их переломов.

«Если гемангиома развивается в поясничном отделе, то это не так страшно, а при её локализации в шейном отделе человека может парализовать, то есть это очень опасно», — объяснил Эдуард Хасаншин.

Чтобы предотвратить разрушение позвонка, врачи ввели в него специальный костный цемент через пункционную иглу, укрепив его и остановив дальнейшее развитие опухоли. По словам главврача, благодаря такому методу можно избежать открытых операций. Это позволяет пациенту восстановиться значительно быстрее. Уже через два часа после вмешательства женщина могла вернуться к обычной жизни.

«После операции у пациентов обычно исчезают боли, и они вновь становятся трудоспособными», – отметил специалист.

Ранее подобные операции в Калининграде проводились только на поясничном и грудном отделах позвоночника, но теперь специалисты могут выполнять их и в шейном отделе.